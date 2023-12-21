Опубликованы кадры пуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк

Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли штатно.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны России публикует кадры старта ракеты-носителя «Союз-2.1б» c военным спутником с космодрома Плесецк в Архангельской области.

Пуск осуществили расчеты Космических войск ВКС России сегодня, 21 декабря. Ракета стартовала в 11 часов 48 минут по столичному времени. Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли штатно.

В оборонном ведомстве уточнили, что средства наземного автоматизированного комплекса управления осуществляли контроль за полетом ракеты. Ракета была принята на сопровождение средствами Главного испытательного космического центра имени Титова.

С космическим аппаратом установлена устойчивая телеметрическая связь, а его бортовые системы работают штатно, добавили в Минобороны.

В ноябре с Плесецка также запускалась ракета. Съемочная группа «Звезды» присутствовала на космодроме во время запуска и зафиксировала на видео старт. Свидетелями события стали воспитанницы Минобороны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.