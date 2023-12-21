МО РФ сообщило о запуске ракеты с военным спутником с космодрома Плесецк

Российское оборонное ведомство заявило, что спутник выводится на орбиту ракетой «Союз-2.1б».

© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило о запуске ракеты с военным спутником. Он произведен с космодрома Плесецк в Архангельской области.

Пуск ракеты «Союз-2.1б» был произведен расчетами Воздушно-космических сил России. Ракета стартовала в 11 часов 48 минут.

Ранее с Плесецка была запущена ракета в ноябре. «Звезда» присутствовала при запуске, что дало возможность запечатлеть на видео сам старт.

Также в тот раз за этим наблюдали воспитанницы кадетских корпусов Минобороны России и Кызылского президентского кадетского училища.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.