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МО РФ сообщило о запуске ракеты с военным спутником с космодрома Плесецк

11:57 21.12.2023
Российское оборонное ведомство заявило, что спутник выводится на орбиту ракетой «Союз-2.1б».
МО РФ сообщило о запуске ракеты с военным спутником с космодрома Плесецк
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
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Минобороны России сообщило о запуске ракеты с военным спутником. Он произведен с космодрома Плесецк в Архангельской области.

Пуск ракеты «Союз-2.1б» был произведен расчетами Воздушно-космических сил России. Ракета стартовала в 11 часов 48 минут. 

Ранее с Плесецка была запущена ракета в ноябре. «Звезда» присутствовала при запуске, что дало возможность запечатлеть на видео сам старт.

Также в тот раз за этим наблюдали воспитанницы кадетских корпусов Минобороны России и Кызылского президентского кадетского училища.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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