Сопровождающая рассказала, что весь Саратов помогал заболевшим в поезде детям

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Все экстренные службы Саратова были задействованы для помощи группе детей, заболевших в поезде Тюмень - Адлер. Руководитель группы пострадавших школьников Елена Изварина рассказала «Звезде», что «были подняты абсолютно все службы», чтобы помочь заболевшим ребятам добраться до больницы.

«Нас встречали и МЧС, и транспортная полиция помогала, и просто полиция, и, мне кажется, все руководство города. Помогали высаживать детей из поезда, нести сумки, морально поддерживали, успокаивали. Здесь мы видим, что поднят на ноги абсолютно весь медперсонал, все стараются обогреть детишек, разместили всех в боксах», - сказала Изварина.

По данным Минздрава, в больнице остаются 86 заболевших детей, семеро - в состоянии средней тяжести, один ребенок погиб. У всех школьников взяты анализы, назначена противовирусная терапия.

Ранее сообщалось о массовой вспышке гриппа в группе 125 детей, следовавших поездом Тюмень - Адлер. Для оказания детям неотложной помощи приняли решение об экстренной госпитализации в инфекционную больницу в Саратове. Лабораторное исследование показало, что дети заболели гриппом А.