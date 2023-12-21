Путин заявил о желании самолично проехать по трассе М-12

© Фото: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин в ходе выступления по ВКС на церемонии открытия трассы М-12 до Казани заявил, что хотел бы сам проехать по новой автотрассе.

Российский лидер добавил, что автомобильная дорога «Восток» является доказательством того, что РФ может строить качественно и быстро. И это относится не только к трассам, но и к социальным и промышленным объектам, жилью и другой инфраструктуре.

«Еще одно доказательство того, что мы можем строить качественно, быстрее и больше. Это касается социальных и промышленных объектов, жилья, железных дорог, другой инфраструктуры», - сказал Путин.

Напомним, что 21 декабря президент в режиме прямой трансляции открыл автомобильную трассу М-12 из Москвы в Казань. Теперь этот путь займет у автомобилистов в два раза меньше времени, чем это было раньше. Плановое время в пути составит 6,5 часа.