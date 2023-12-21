«С Богом! Разрешаю»: Путин открыл трассу М-12 «Восток» до Казани

Путь из Москвы в Казань по новой платной трассе сократится почти вдове.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин в онлайн-режиме принял участие в церемонии открытия трассы М-12 «Восток» из Москвы до Казани.

«С Богом! Разрешаю», - сказал президент в ответ на просьбу вице-премьера России Марата Хуснуллина разрешить открыть движение на всех участках автомобильной дороги «Восток».

Путь из Москвы в Казань по новой платной трассе должен сократиться почти вдвое. Если раньше дорога занимала около 12 часов из-за большой загруженности трассы М-7 и многочисленных пересечений и светофоров, то теперь плановое время в пути 6,5 часа.

Ранее Путин заявил, что стоимость проезда по трассе М-12 не должна превышать 4,5 тысячи рублей. Также президент напомнил, что, согласно закону, за проезд по дороге могут взимать плату только в том случае, если существуют альтернативные бесплатные маршруты.