Путин заявил, что в России нужно строить больше дорог и жилья

Путин отметил, что в России «могут и готовы» строить больше, быстрее и качественнее.

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Президент России Владимир Путин отметил важность увеличения темпов строительства дорог и жилья в РФ. Об этом глава государства заявил в ходе церемонии открытия автодороги М-12 до Казани, в которой принял участие по видеоконференцсвязи.

Президент отметил, что речь идет не только о дорогах и жилплощади, но и о железных дорогах, промышленных и социальных объектах. Лидер Российского государства подчеркнул, что Россия может и готова «строить качественно, быстрее и больше».

«Нужно обязательно наращивать темпы, стройкомплекс. Наши смежные отрасли к этому готовы», - сказал Путин.

Владимир Путин в ходе видеообращения к участникам заседания глав правительства стран Содружества, прошедшего на ВДНХ в Москве, заявил, что странам СНГ достался «уникальный цивилизационный сплав традиций и обычаев». Президент России призвал страны Содружества сохранять и обогащать многонациональное достояние, отметив, что это является всеобщей задачей.