Карл III надел «греческий» галстук на фоне споров об украденных скульптурах

В Букингемском дворце заявили, что выбор цветов галстука короля Великобритании Карла III не был политически мотивированным.

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Король Великобритании Карл III появился на конференции ООН и на встрече с премьер-министром Риши Сунаком в галстуке, окрашенном в цвета греческого флага. Инцидент произошел на фоне скандала между Грецией и Соединенным Королевством по поводу «кражи» музейных экспонатов.

«Британский король Карл III приехал на конференцию ООН по климату в галстуке с символикой флага Греции, несмотря на скандал между премьером Риши Сунаком и его греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом», - сообщает 360 со ссылкой на Bloomberg.

В Букингемском дворце опровергли политический мотив в выборе Карлом III галстука. Представитель резиденции заявил, что это просто один из экземпляров текущей коллекции короля.

Напомним, что скандал между двумя странами разгорелся из-за мрамора Парфенона. Сейчас в Британском музее выставлены скульптуры из древнего храма, которые были вывезены англичанами. Греки намерены их вернуть.

На этой неделе между Риши Сунаком и его греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом вспыхнул скандал из-за обвинений в краже, высказанных последним. После этого Сунак отменил запланированную встречу с Кириакосом и обвинил его в нарушении обещания не поднимать эту тему в рамках своей поездки в Лондон.