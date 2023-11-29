«Мрамор преткновения»: как скульптуры Парфенона рассорили Афины и Лондон

Настоящий дипломатический скандал разразился между Грецией и Великобританией из-за скульптур Парфенона, которые в настоящее время находятся в Британском музее.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: парфенон Soeren Stache dpa Global Look Press

Между Грецией и Великобританией разгорелся скандал на самом высоком уровне из-за античных шедевров. Речь идет о мраморе Парфенона. Англичане вывезли скульптуры из древнего храма больше двухсот лет назад. Сейчас они находятся в Британском музее. Греки убеждены, что их просто украли. А значит, теперь их нужно вернуть. Настоящий дипломатический скандал разразился почти в прямом эфире.

«Они смотрелись бы лучше в музее Акрополя. Это не вопрос владения, хотя мы и считаем, что эти скульптуры были украдены и они принадлежат Греции, это вопрос воссоединения. Мир был бы благодарен, если бы они были находились все вместе. Если бы я сказал вам, что надо разрезать Мону Лизу пополам, одну половину оставить в Лувре, а другую отдать Британскому музею, как вы думаете, ваши зрители оценили бы красоту картины? Именно это и произошло со скульптурами Парфенона», - заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

«Молчание - золото» - это, конечно, не про главу греческого правительства. За сутки до встречи в Лондоне со своим британским коллегой Мицотакис, что называется, надавил на больную мозоль. В ответ на Даунинг-стрит решили отменить запланированные переговоры. Тем более что Великобритания в лице премьера Риши Сунака собиралась обсуждать ситуацию на Украине, конфликт на Ближнем Востоке, а не вековые мраморные плиты древнейшего храма Афин.

«Запрашивая встречу с премьер-министром на этой неделе, греческое правительство заверило, что оно не будет использовать этот визит в качестве публичной платформы для повторного обсуждения давно улаженных вопросов, касающихся права собственности на скульптуры Парфенона. Учитывая, что эти заверения не были выполнены, премьер-министр посчитал, что было бы непродуктивно проводить встречу, на которой доминировал бы этот вопрос, а не важные проблемы, стоящие перед греческим и британским народом», - заявил представитель британского премьера.

Хотя, что может быть важнее для Греции ее национального достояния? 75-метровый фриз Парфенона, 15 метоп - мраморных плит с изображениями - и 17 скульптур. Все это еще в начале 19 века английский дипломат лорд Элгин, когда был послом в Османской империи, владевшая тогда территорией Греции, благополучно вывез в Лондон. Был ли это циничный грабеж - специалисты спорят до сих пор.

«Это был в какой-то степени грабеж. Это был варварский способ извлечения памятников древности. Мы не должны забывать, что Акрополь был превращен турками в крепость. Из-за этого неоднократно древности Парфенона подвергались возможности разрушения, поскольку крепость не раз осаждали», - сказал заведующий отделом истории античной культуры ИИМК РАН Владимир Горончаровский.

Хотя все это время британцы считали, что именно они тогда проявили благородство и спасли древнейшие греческие скульптуры от разграбления и уничтожения. И в Британском музее им самое место, мол здесь надежнее сохранятся.

«Премьер-министр очень четко изложил нашу позицию по поводу экспонатов: они являются частью коллекции Британского музея, и мы считаем, что они должны там оставаться», - заявил министр транспорта Великобритании Марк Харпер.

Еще в 60-х приняли отдельный закон, по которому музею под любым предлогом запрещается отдавать из своих коллекций экспонаты из других государств.

«Если говорить об отмене встречи премьер-министра Великобритании с нашим премьер-министром, то я считаю это позором и уверен, что он поступает абсолютно неправильно. Посмотрите, где мы находимся. Взгляните на этот музей. Осмелюсь сказать, что как здание оно намного лучше, чем то здание, в котором сегодня находятся экспонаты». - отметил житель Афин Димитрис Константину.

И для Афин, и для Лондона греческая коллекция Британского музея - вопрос принципиальный. И вряд ли какая-нибудь из сторон здесь пойдет на уступки. Но при этом не отменять же каждый раз встречи на высоком уровне, когда речь заходит о вечном.