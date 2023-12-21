Герасимов заявил, что беспилотники стали неотъемлемой частью боевых действий

Россия круглосуточно ведет воздушную разведку беспилотниками на всю глубину построение группировок войск противника, подчеркнул Валерий Герасимов.

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Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герсасимов заявил, что беспилотники стали неотъемлемой частью современных боевых действий.

«Неотъемлемой частью боевых действий стало применение беспилотных летательных аппаратов различного класса и назначения», - сказал Герасимов в ходе брифинга для иностранных военных атташе.

Он отметил, что с помощью беспилотных летательных аппаратов в зоне СВО круглосуточно ведется разведка на всю глубину построения неприятельских войсковых группировок.

Также операторы БПЛА выдают координаты обнаруженных целей и производят объективный контроль их поражения.

Кроме этого, беспилотники поражают объекты военной инфраструктуры, технику и воорежение противника. Валерий Герасимов отметил, что в ходе СВО приемы и способы применения БПЛА постоянно совершенствуются.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.