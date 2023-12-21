Казахстан решил выдать России задержанного по запросу Интерпола хакера Кислицина

В России Кислицину заочно предъявлено обвинение и вынесено постановление об аресте за взлом серверов с различными данными и вымогательство.

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Власти Казахстана приняли решение об экстрадиции специалиста F.A.C.C.T. Никиты Кислицина, задержанного в Алма-Ате в июне этого года по запросу Интерпола, инициированному США. В России он обвиняется во взломе серверов с персональными данными и вымогательстве. О предстоящей выдаче по запросу Гепрокуратуры РФ фигуранта резонансного уголовного дела сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По информации правоохранительных органов, год назад Кислицин вместе с соучастниками неправомерно получил доступ к данным сервера одной из коммерческих организаций и скопировал их. В дальнейшем злоумышленники предложили выкупить похищенные сведения за полмиллиона рублей, угрожая в противном случае выложить информацию в открытый доступ.

Кроме российских спецслужб, Кислициным интересуется и ФБР. В США считают, что именно он вместе с другими хакерами 11 лет назад, еще в 2012 году, взломал серверы пользователей LinkedIn, Dropbox и Formspring.

Ранее заместитель генпрокурора Казахстана Улан Байжанов заявил, что запрос об экстрадиции Кислицина от России будет иметь приоритет перед американским.