Валерий Герасимов отметил, что продовольственный кризис усиливает социальную напряженность и недовольство на африканском континенте.

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Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что американские санкции против России спровоцировали продовольственный кризис в Африке.

«Санкционная политика Вашингтона против России спровоцировала продовольственный кризис на африканском континенте», - сказал он на брифинге для иностранных военных атташе.

По словам Герасимова, африканский продовольственный кризис усиливает социальную напряженность и недовольство общества властью, что стало причиной эскалации конфликтов в Африке и привело к смене руководства в некоторых странах.

Начальник Генштаба указал на активность террористических организаций, что также деструктивно влияет на ситуацию в регионе. Он также обвинил США и страны Европы в шантаже африканских лидеров для достижения своих неоколониальных целей.

Кроме того, Герасимов констатировал наращивание военного присутствия НАТО в Арктике. При этом он подчеркнул, что военная инфраструктура России в Арктике нужна не для демонстрации силы, а ради обеспечения безопасности экономического освоения региона.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.