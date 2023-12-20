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Эксперт Камкин назвал возможную конфискацию ФРГ активов РФ беспрецедентным шагом

Елизавета Егорова
18:13 20.12.2023
Германия изъявила желание конфисковать российские активы под давлением США, считает эксперт Александр Камкин.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Kay Nietfeld, dpa, Globallookpress
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Желание Германии конфисковать российские государственные активы на сумму более 720 миллионов евро это беспрецедентный шаг в истории санкционной политики, заявил в разговоре со «Звездой» старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин. По его словам, рестрикции предполагают только замораживание активов до дальнейших распоряжений.

«Именно сам факт конфискации активов государственных российских компаний, фактически имущества Российской Федерации, это случай беспрецедентный, потому что в истории санкционной политики это все предполагает замораживание активов», - сказал Камкин нашему телеканалу.

Эксперт добавил, что скорее всего Германия собирается сделать это «по указке Вашингтона». Соединенные Штаты поставили себе целью окончательный разрыв дипломатических и экономических отношений Москвы и Берлина.

«(задача США. - Прим. ред.) стравить Россию и Германию экономически. Исключить любой возврат к нормальному диалогу хотя бы на несколько десятилетий», - заявил Камкин.

Он подчеркнул, что Берлин украденными российскими деньгами хочет закрыть образовавшуюся дыру в бюджете и что подобный шаг противоречит нормам международного права.

Напомним, что в суд Германии был подан запрос о конфискации активов РФ. Российское финансовое учреждение обвинили в попытке нарушить эмбарго. Официально о владельце средств не объявили, однако по некоторым данным, это Национальный расчетный депозитарий.

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