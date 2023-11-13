ERR: 24 человека отказались от эстонского гражданства в пользу российского

Всего за десять месяцев от гражданства Эстонии отказались 88 человек.

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За десять месяцев этого года 88 человек отказались от эстонского гражданства. Из них 24 человека взяли российское гражданство. Об этом со ссылкой на данные департамента полиции и пограничной охраны сообщает портал государственного телерадиовещания ERR.

Большинство из отказавшихся решили взять гражданство Финляндии. Таких насчитывается 32 человека.

Отмечается, что в прошлом году от гражданства Эстонии освободили 81 человека. Их них 31 получил российское гражданство.

Годом ранее от эстонского гражданства отказались 111 человек. Гражданами России стали 36 из них.