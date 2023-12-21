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Врач Жемчугов объяснил опасность гриппа А, от которого скончался ребенок в поезде

Никита Черненко
11:52 21.12.2023
Доктор подчеркнул важность снижения температуры при заболевании гриппом, чтобы избежать последствий болезни.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Сергей Пятаков, РИА Новости
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Доктор медицинских наук и врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал в интервью «Звезде» о том, чем и для кого опасен грипп типа А, какие осложнения вызывает болезнь в случае несвоевременного лечения и как снизить риск тяжелого протекания гриппа.

Врач рассказал, что грипп А считается наиболее тяжелым, в этот тип входит вирус гриппа H1N1, известный как «испанка» и «свиной грипп», в зависимости от штамма. Он особенно опасен для младенцев, стариков, людей с хроническими заболеваниями легких и беременных женщин.

«Тяжесть гриппа зависит от того, что это за болезнь "по паспортным данным" и кто им болеет. Осложнения наиболее часто проявляются у пожилых людей и детей. У последних частое осложнение - это воспаление мозга, тяжелая пневмония, острые воспаления сердца и почек», - рассказал Жемчугов.

Доктор наук отметил, что осложнения проявляют себя в первые три дня после начала болезни. На грипп могут накладываться другие заболевания, повреждающие в том числе мозг заболевшего или приводящие к летальному исходу.

«В моей практике было так, что у детей была температура от 38 до 40, а родственники с этим ничего не делали, потому что вирус якобы "умирает от высокой температуры и организм борется". Такая позиция чаще всего и приводит к появлению тяжелых осложнений, вплоть до необратимых последствий», - подчеркнул эксперт.

Жемчугов отметил, что, несмотря на свою опасность, многие гриппы А, вызвавшие в момент своего появления тяжелые эпидемии, сегодня проходят не так тяжело из-за выработки коллективного иммунитета у человечества. Врач посоветовал в первую очередь следить за температурой и использовать жаропонижающие средства, а также не медлить с обращением в медицинские учреждения.

«Врач, который видит тяжелую температуру, обязан делать тест, чтобы в течение суток установить, чем болеет пациент - коронавирус, грипп А, коклюш, корь и так далее. После проведения тестов нужно уже действовать по ситуации и в зависимости от самого пациента. Противовоспалительная терапия должна быть обязательной», - подытожил Жемчугов.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о выявлении гриппа А у детей, ехавших поездом Тюмень - Адлер. В Минздраве подчеркнули, что среди заболевших нет «тяжелых случаев», заболевшим оказывается необходимая медицинская помощь.

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