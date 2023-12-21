У детей, ехавших на поезде Тюмень-Адлер, выявили грипп А

Минздрав отметил, что среди детей с симптомами ОРВИ нет «тяжелых».

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У детей с признаками ОРВИ, госпитализированных с поезда Тюмень-Адлер, был определен вирус грипп А. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Саратовской области.

В ведомстве подчеркнули, что к проведению исследований были подключены Всероссийский противочумный институт «Микроб», Центральный НИИ эпидемиологии, а также центр вирусологии «Вектор». Ситуация находится на личном контроле Руководителя Роспотребнадзора, в Минздраве также отметили, что среди госпитализированных с симптомами ОРВИ детей нет «тяжелых случаев».

«Специалистами Управления Роспотребнадзора по Саратовской области оперативно установлена причина заболевания детей, следовавших поездом "Тюмень-Адлер" с отдыха в лагере. Все необходимые противоэпидемические мероприятия проводятся в полном объеме», - заявили в Роспотребнадзоре.

Всех 125 детей сняли с поезда Тюмень-Адлер и доставили в больницу Саратова, на данный момент у 38 из них проявились симптомы гриппа. По факту смерти 12-летней девочки СК возбудил уголовное дело, причины смерти ребенка установит судмедэкспертиза.