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Бойцы Тульского соединения ВДВ рассказали о штурме окопа ВСУ

Игорь Лапик
06:11 18.12.2023
Наши бойцы рассказали, как проходил штурм окопов ВСУ, сразу после возвращения с боевого задания.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России
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Бойцы Тульского соединения ВДВ в районе Соледара зажали украинских боевиков на своем опорном пункте. Одна группа наступила справа, другая - стремительно прорвалась к траншеям слева со стороны железной дороги.

Нашим десантникам пришлось продвигаться вперед под плотным огнем вражеской артиллерии. В какие-то моменты было просто невозможно голову поднять.

Украинские боевики пытались подтянуть резервы - перебросить к своим подкрепление и боеприпасы. Но этого не позволили наши операторы ПТРК. Противотанковыми ракетами на подходе уничтожена почти рота личного состава, подбиты три пикапа и одна БМП.

Десантники штурмовали опорники при поддержке операторов FPV-дронов. Именно они внесли решающий вклад в победу в этом бою.

Оборона противника окончательно рухнула, когда был выявлен, а затем и уничтожен дроном камикадзе командир вражеской группы. Несколько боевиков сдались в плен.

«Гранат было использовано много, а у противника кончались. Пережидали, знали, что у них закончится, а подвоза у них уже не было. Они морально подавлены были, и связи у них не было. Отключили им связь с рэбом и они не могли себе уже ничего подвезти», - рассказал командир штурмового взвода Тульского соединения ВДВ с позывным «Алладин».

К штурму десантники готовились, как Суворов к взятию Измаила - на точных копиях объекта, который нужно было взять. Вырыли такие же окопы, как у врага, и тренировались.  

«Моя группа - все целые. Зашли, расчистили большие укрепы. Все целые остались. Я чувствую, что враг нас боится. Он деморализован», - рассказал штурмовик Тульского соединения ВДВ с позывным «Освальдо».

Оператор ПТРК «Корнет» с позывным «Шанс» тот самый герой, который уничтожил на подходе все резервы врага.

«Снайперская винтовка на тяжелую технику живую силу, блиндажи, укрепления вещь хорошая», - рассказал оператор ПТРК Тульского соединения ВДВ с позывным «Шанс».

FPV-дронами во время штурма управлял десантник с позывным «Испанец». Настоящий виртуоз в своем деле. Квадрокоптер, «груженый» самодельными зарядами или гранатами от РПГ, в его руках грозное оружие. С бешеной скоростью пикирует точно на цель.

В реальных боевых условиях спастись от дрона нет никаких шансов.

«За последнюю неделю запустили около 80 птиц - по 20 в день. За счет FPV-дронов раскидали вообще всю позицию - пулеметных точек и окопов не осталось. Это та же самая артиллерия, только более точная и более дешевая», - добавил оператор FPV-дрона Тульского соединения ВДВ с позывным «Испанец».

В итоге на отрезке линии боевого соприкосновения в районе Соледара тульские десантники взяли 10 опорных пунктов и продвинулись на два километра вперед. С минимальными потерями, захватив много трофейного оружия.

Ранее десантник рассказал о боевой работе под Артемовском. Группе разведчиков поступила задача выявить и уничтожить живую силу ВСУ и наемников в заданном квадрате.

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