Эксперт Зарипова заявила, что таксисты начали массово уходить в курьеры

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Председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова в беседе со «Звездой» рассказала, почему стареют таксопарки в России и наблюдается дефицит водителей такси.

Руководитель ЦОДД Москвы Михаил Кизлык накануне рассказал о том, что в Москве с 2019 года спрос на такси увеличился на 61%, при этом количество активных такси выросло всего на 11%.

Зарипова напомнила о том, что в стране из-за санкций выросли цены на автомобили и подорожали запчасти. У бизнеса из-за этого стало меньше возможностей обновлять таксопарк, уточнила эксперт.

«Если в Москве, например, два года назад средний возраст автомобиля был 2,8 года, то сегодня в столице - около 3,5», - сказала она.

Общественник также объяснила, почему в России наблюдается дефицит водителей.

«В такси новых людей не приходит, поскольку все люди трудоустроены и есть где работать. Второй момент - есть дополнительные рынки, которые очень похожи на работу водителей такси. Например, рынок курьеров», - рассказала Зарипова.

По словам эксперта, курьером работать проще, поскольку к ним меньше требований, а с точки зрения заработка эти позиции идентичны.

Ранее Ирина Зарипова рассказывала, что поездки на такси могут подорожать на 10% к концу 2023 года. Она объяснила это ухудшением погоды, проблемами с деталями и общей экономической ситуацией.