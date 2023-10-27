Поездки на такси могут подорожать на 10 процентов к концу 2023 года

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Председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова в интервью «Звезде» рассказала о том, с какими трудностями столкнулась отрасль «желтых шашечек» в этом году, какой динамики цен ожидать потребителям и будет ли подорожание цен на такси к концу года.

Зарипова отметила, что 2023 год для такси стал тяжелым вызовом. Во-первых, в силу вступил закон, регулирующий отрасль, изменяющий в том числе работу самозанятых водителей. Во-вторых, обострилась проблема нехватки водителей: часть автомобилистов оказались не у дел из-за отсутствия разрешения на деятельность. В-третьих, усложнился процесс не только покупки, но и ухода за «железным конем».

«Для сравнения: Lada Granta несколько лет назад стоила 300 тысяч рублей, а сегодня - в районе миллиона. Подорожала и стоимость запчастей, которые теперь стало намного тяжелее получать. Не решена проблема высокой стоимости ОСАГО для работников такси», - сказала эксперт.

Минимальная цена на базовые автомобили внесла коррективы и в структуру таксопарка. Так, значительно сократилось количество автомобилей, подходящих под тариф «эконом» в виду их нерентабельности, и, соответственно, возросла цена из-за роста соотношения «спрос-предложение».

«Большинство пассажиров выбирали сегмент эконом-класса. Но сегодня поддерживать такое количество машин эконом-класса на рынке такси становится невозможным, и пассажиры чаще стали выбирать тарифы "комфорт" и "комфорт+"», - объяснила Зарипова.

Специалист отметила, что за последний год цена на такси выросла в среднем на 15-20%. С учетом всех тенденций в российской экономике существует шанс дополнительного подорожания цен на такси еще до 10% к концу года. Это при условии, если индустрию не потрясет какой-либо форс-мажор.

«Все так или иначе влияет на стоимость услуг. Плюс нельзя забывать про уровень инфляций. Жизнь дорожает, продукты дорожают, а водители - это тоже люди. Если у них растут расходы, то и тарифы повышаются, ведь им нужно эти расходы закрывать», - подытожила Зарипова.

Ранее замдиректора Департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко сообщил, что в отдельных регионах России цена за поездку на такси выросла на 44%. При этом в среднем по стране такси подорожало лишь на 5%, а в 5% регионов стоимость даже упала.