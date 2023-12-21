Электронные повестки применят в осенний призыв 2024 года

Минобороны поручено в октябре-декабре 2024 года осуществлять призыв с использованием государственной информационной системы о едином реестре военнообязанных.

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В следующем году в ходе осеннего призыва новобранцы получат повестки в электронной форме. Об этом говорится в перечне поручений по вопросам призыва на военную службу, утвержденном президентом РФ Владимиром Путиным.

В документе, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что глава Российского государства ожидает от Министерства обороны представления доклада по данной теме до ноября следующего года, а далее раз в полугодие. Ответственным за выполнение данного поручения назначен глава оборонного ведомства Сергей Шойгу.

Кроме того, создадут новое подразделение, которое будет отвечать за работу этой информсистемы. Путин поручил определить заместителя министра обороны, ответственного за внедрение и развитие цифровой системы воинского учета и реестра повесток. Уже к 15 января российскому президенту предоставят доклад по данной теме.