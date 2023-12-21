В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Электронные повестки применят в осенний призыв 2024 года

Андрей Аркадьев
11:27 21.12.2023
Минобороны поручено в октябре-декабре 2024 года осуществлять призыв с использованием государственной информационной системы о едином реестре военнообязанных.
Электронные повестки применят в осенний призыв 2024 года
© Фото: Кирилл Брага, РИА Новости
Читайте нас на:

В следующем году в ходе осеннего призыва новобранцы получат повестки в электронной форме. Об этом говорится в перечне поручений по вопросам призыва на военную службу, утвержденном президентом РФ Владимиром Путиным.

В документе, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что глава Российского государства ожидает от Министерства обороны представления доклада по данной теме до ноября следующего года, а далее раз в полугодие. Ответственным за выполнение данного поручения назначен глава оборонного ведомства Сергей Шойгу.

Кроме того, создадут новое подразделение, которое будет отвечать за работу этой информсистемы. Путин поручил определить заместителя министра обороны, ответственного за внедрение и развитие цифровой системы воинского учета и реестра повесток. Уже к 15 января российскому президенту предоставят доклад по данной теме.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:38 В стране и мире
ЦАХАЛ нанес удар по оперативному штабу «Хезболлы» в Ливане
16:15 В стране и мире
Жителей Петербурга обязали носить маски на массовых мероприятиях с 20 декабря
15:33 Спорт
РФС отказался от идеи перехода в Азиатскую конфедерацию футбола
14:49 В стране и мире
Боррель признал, что при всех его стараниях не все в ЕС видят в России угрозу
14:07 В стране и мире
Собянин сообщил о планах расширить МЦД до Калуги, Тулы и Твери
Популярное
Видео
Путин заявил, что Россия не могла позволить США «чавкать» исконно российскими землями
Видео
Малышка-панда из Московского зоопарка сделала свои первые шаги
Институт имени Пушкина признал «нейросеть» словом 2023 года
Путин признался, что в нулевых был наивным человеком
Жители Воронежа подписали горы снега фамилией мэра города Кстенина
Видео
Зюганов предложил «выпороть» тех, кто дал Путину выйти на мороз без шапки
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.