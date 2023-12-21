Новое подразделение МО РФ займется информационной системой воинского учета

Глава государства также поручил Минобороны и Минцифры организовать постановку граждан на воинский учет без личной явки в военкомат, а также обеспечить формирование повесток в электронном виде.

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Президент РФ Владимир Путин поручил сформировать новое подразделение Минобороны, которое займется внедрением и сопровождением информационной системы воинского учета.

Сделать это необходимо до 15 января следующего года, сообщает пресс-служба Кремля. Ответственным за выполнение данного поручения глава Российского государства назначил министра обороны РФ Сергея Шойгу, говорится в перечне поручений по вопросам призыва граждан на военную службу.

Помимо этого, российский лидер поручил организовать работу по формированию электронных повесток и распорядился наладить работу по предоставлению доступа к личному кабинету в реестре повесток.

В следующем году осенний призыв в армию пройдет с использованием единого реестра повесток. Путин ожидает представления доклада по данной теме до ноября.