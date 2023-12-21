Командир огневого взвода «Торнадо-Г» заявил о 99 процентах попаданий

Артиллерист с позывным Джеки заявил, что один процент он выделяет на корректировку в случае плохих погодных условий.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Командир взвода РСЗО с позывным Джеки заявил «Звезде», что его «Торнадо-Г» поражает цель в 99% случаев. Это стало возможным благодаря возможностям боевой машины РСЗО и опыту, приобретенному расчетом в ходе специальной военной операции.

«В основном всегда попадаем, 99% попаданий. А 1% я выделяю на корректировку, если, например, плохие погодные условия. Все, откорректировались, и уже со второго залпа попадаем 100%», - сказал Джеки.

Он добавил, что если цель внеплановая, то удар наносится после разведки беспилотником.

Корреспондент нашего телеканала Елена Сивонен отметила, что расчет тщательно маскирует свою боевую машину РСЗО. Она с ними уже пять месяцев - днем и ночью, в любую погоду. Неизменным остается одно - летящие во врага реактивные снаряды, которые причиняют ему все больший и больший ущерб.

Ранее сообщалось, что самоходные артиллерийские установки «Мста-С» и «Гиацинт-С» обрушили сокрушительный удар на технику боевиков.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.