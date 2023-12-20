САУ «Мста-С» и «Гиацинт-С» обрушили сокрушительный удар на технику боевиков

В результате работы российских военнослужащих были уничтожены две БМП, два пикапа и самоходная артиллерийская установка противника.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

На Купянском направлении российские военнослужащие отразили пять атак украинских боевиков. Противник потерял 40 военнослужащих, две боевые машины пехоты, два пикапа и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Удар нанесла артиллерия.

Залпы самоходных гаубиц разрывают тишину уже морозного утра. «Мста-С» беглым огнем бьет по укрепленным позициям противника. Отсюда до них всего 8 километров.

Противник на удар не отвечает. За последний месяц бойцы западной группировки войск наблюдают, что украинские боевики все реже вступают в дуэль. Видимо, из-за снарядного голода.

Командир орудия с позывным «Свеча» с первых дней на СВО. Счет пораженных целей он уже не ведет, их количество давно перевалило за сотню. Боевые машины, орудия, живая сила. За уничтожение большого скопления личного состава и техники противника у «Свечи» медаль Суворова.

«Какой у нас боевой дух? Патриотичный. Гордимся Родиной, собой гордимся, людьми, которые нас ждут, любят и ценят. Это все придает сил», - поделился боец.

И вот по рации снова передают координаты цели. Бойцы тут же занимают свои места по боевому расчету.

Как только расчет занимает огневую позицию, бойцы наводятся и готовятся к стрельбе. Самоходная артиллерийская установка «Мста-С» уничтожает танки, бронетранспортеры и живую силу противника.

Скорость боевой работы достигается благодаря слаженности расчета. Как единый механизм работает и экипаж САУ «Гиацинт-С».

«У нас взаимозаменяемость в коллективе отличная. У нас есть человек, который может заменять механика-водителя, есть который заменяет наводчика, ну а заряжающий - само собой, любой может заменить», - рассказал старший наводчик с позывным «Волына».

Подробнее о работе экипажей самоходных артиллерийских установок «Мста-С» и «Гиацинт-С» смотрите в сюжете корреспондент «Звезды» Елены Сивонен.

Ранее российские артиллеристы-казаки показали, как наносят огневое поражение противнику на Купянском направлении. На опубликованных кадрах наши бойцы ударили по подразделениям 115-й механизированной бригады ВСУ.