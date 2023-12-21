«Карманные» ПТРК «Метис-М1» нанесли точечные удары по ВСУ на Угледарском направлении
Расчет противотанкового ракетного комплекса «Метис-М1» нанес точечные удары по боевикам ВСУ на Угледарском направлении.
«Метисы» работают на расстоянии до двух километров, в том числе и по движущимся целям. Этот комплекс сравнительно легкий и компактный. В войсках такие ПТРК называют «карманной артиллерией» - мощные и всегда под рукой. Шансов противнику «Метис» не оставляет.
«Работаем по танкам, по бронемашинам, по скоплению живой силы противника. Уничтожаем», - рассказал оператор ПТРК «Метис-М1» с позывным «Лекс».
Боевая двойка может неожиданно появиться в любом месте и тем самым застать противника врасплох. Разведка противника зачастую не успевает отследить такие огневые набеги.
Ранее расчет ПТРК «Метис-М1» уничтожил живую силу ВСУ на Южно-Донецком направлении. В Минобороны РФ предоставили кадры.