«Карманные» ПТРК «Метис-М1» нанесли точечные удары по ВСУ на Угледарском направлении

ПТРК «Метис-М1» называют «карманной артиллерией» - легкий, компактный, всегда под рукой и при этом мощный.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Расчет противотанкового ракетного комплекса «Метис-М1» нанес точечные удары по боевикам ВСУ на Угледарском направлении.

«Метисы» работают на расстоянии до двух километров, в том числе и по движущимся целям. Этот комплекс сравнительно легкий и компактный. В войсках такие ПТРК называют «карманной артиллерией» - мощные и всегда под рукой. Шансов противнику «Метис» не оставляет.

«Работаем по танкам, по бронемашинам, по скоплению живой силы противника. Уничтожаем», - рассказал оператор ПТРК «Метис-М1» с позывным «Лекс».

Боевая двойка может неожиданно появиться в любом месте и тем самым застать противника врасплох. Разведка противника зачастую не успевает отследить такие огневые набеги.

Ранее расчет ПТРК «Метис-М1» уничтожил живую силу ВСУ на Южно-Донецком направлении. В Минобороны РФ предоставили кадры.