Армия Расчет ПТРК «Метис-М1» уничтожил живую силу ВСУ на Южно-Донецком направлении Расчет ПТРК «Метис-М1» успешно выполнил боевую задачу по уничтожению живой силы и техники противника. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Расчеты переносного ПТРК «Метис-М1» противотанковых подразделений группировки войск «Восток» уничтожили живую силу и бронированную технику ВСУ на Южно-Донецком направлении. Кадры предоставили в Минобороны России. «Дальность до полутора километров. Поражение техники противника и небольших групп живой силы. Установка себя хорошо зарекомендовала - легкая, удобная в установке, простая в наведении ракеты. Надо выполнить свою задачу. Помочь мирному населению ЛНР, ДНР, Запорожья. Всем областям. Победа будет за нами», - рассказал наводчик ПТРК с позывным «Мука». Наводчик ПТРК также передал привет своему родному Хабаровскому краю. Главными преимуществами противотанкового ракетного комплекса «Метис-М1» являются скорость и маневренность. Его ракеты, обладающие усиленной тандемной боевой частью, дают пробиваемость не менее 900-950 миллиметров. Комплексы «Метис-М1» позволяют создать на передовой многокомпонентную систему противотанковой обороны. Ранее бойцы Тульского соединения ВДВ рассказали о штурме окопа ВСУ при поддержке операторов FPV-дронов под Соледаром: как выявили командира вражеской группы и оборвали пути для резервов. Материал подготовили Алина Луговая и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика