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Расчет ПТРК «Метис-М1» уничтожил живую силу ВСУ на Южно-Донецком направлении

05:30 19.12.2023
Расчет ПТРК «Метис-М1» успешно выполнил боевую задачу по уничтожению живой силы и техники противника.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Расчеты переносного ПТРК «Метис-М1» противотанковых подразделений группировки войск «Восток» уничтожили живую силу и бронированную технику ВСУ на Южно-Донецком направлении. Кадры предоставили в Минобороны России.

«Дальность до полутора километров. Поражение техники противника и небольших групп живой силы. Установка себя хорошо зарекомендовала - легкая, удобная в установке, простая в  наведении ракеты. Надо выполнить свою задачу. Помочь мирному населению ЛНР, ДНР, Запорожья. Всем областям. Победа будет за нами», - рассказал наводчик ПТРК с позывным «Мука».

Наводчик ПТРК также передал привет своему родному Хабаровскому краю.

Главными преимуществами противотанкового ракетного комплекса «Метис-М1» являются скорость и маневренность. Его ракеты, обладающие усиленной тандемной боевой частью, дают пробиваемость не менее 900-950 миллиметров. Комплексы «Метис-М1» позволяют создать на передовой многокомпонентную систему противотанковой обороны.

Ранее бойцы Тульского соединения ВДВ рассказали о штурме окопа ВСУ при поддержке операторов FPV-дронов под Соледаром: как выявили командира вражеской группы и оборвали пути для резервов.  

Материал подготовили Алина Луговая и Николай Баранов. 

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