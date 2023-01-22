Правительство РФ: aurus может начать выпускать электромобили

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В линейке автомобилей класса люкс российского производства Aurus могут появиться электромобили. Однако необходимо не забывать и о технологии утилизации при выпуске новых товаров или новых продуктов. Данным мнением поделилась вице-премьер России Виктория Абрамченко.

В беседе с РИА Новости она рассказала, что автомобилями Aurus снабжено Правительство РФ. Абрамченко согласилась, что за такими технологиями, как автотранспорт на электродвигателе, - будущее, поскольку ископаемые ресурсы ограничены.

При этом вице-премьер выразила сомнение о возможности утилизации таких автомобилей или их компонентов. Она призвала специалистов в соответствующих областях развивать «технологии утилизации всех узлов и агрегатов электромобиля».

«За такими технологиями будущее, безусловно, тем более что ископаемых источников энергии, углеводородов на планете становится все меньше. Но я всем своим коллегам говорю: запуская новую технологию, новый продукт и новый товар, нужно сразу думать о технологии утилизации того, что выпустили. Если у нас на сегодняшний день нет технологий утилизации всех узлов и агрегатов электромобиля, то тогда нужно стремиться к тому, чтобы умные головы создали технологию его утилизации», - приводит агентство слова Абрамченко.

Ранее в Кремле пояснили, почему президент России во время одной из командировок перемещался на своем черном Aurus. Пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал, что автомобили президента России укомплектованы стратегической связью и отвечают всем необходимым требованиям безопасности. По этой причине президент использует «наши российские автомобили, которые эксплуатируются Федеральной службой охраны».