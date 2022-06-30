Песков рассказал, почему в командировках Путин перемещается на своих автомобилях

У представителя Кремля спросили, почему президент России во время визита в Ашхабад передвигался на своем черном Aurus, хотя другие лидеры «пятерки» использовали белые автомобили.

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Российский президент Владимир Путин во время командировок использует только свои автомобили, так как они укомплектованы стратегической связью и отвечают всем необходимым требованиям безопасности. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент использует автомобили черного цвета, это его автомобили. Вы знаете, что с президентом возят его автомобили, этот вопрос связан с тем, что они укомплектованы стратегической связью, они отвечают всем необходимым критериям безопасности, поэтому президент использует наши российские автомобили, которые эксплуатируются федеральной службой охраны», - сказал он.

Представитель Кремля ответил на соответствующий вопрос о том, почему глава Российского государства в Ашхабаде передвигался на черном Aurus, в то время как остальные лидеры «Каспийской пятерки», прибывшие на саммит, использовали белые автомобили.

Ранее Дмитрий Песков высказался о заявлениях премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона об участии российского президента в саммите G20. Пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что заявления британского политика никак не повлияют на решения Кремля об участии в саммите «Большой двадцатки».