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Первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Украины и депутат Верховной рады от «Батькивщины» Алексей Кучеренко заявил о плачевном состоянии энергетики страны, сославшись на оценки экспертов. Свой комментарий политик опубликовал в соцсетях.

Как заметил депутат, рынок электроэнергии на Украине движется в сторону «неконтролируемого финансового хаоса» уже пятый год, что может привести к разрушению технологического процесса страны в будущем. При этом замглавы напомнил, что на проходящих пресс-конференциях Владимир Зеленский говорит лишь об «успехах» в реформах и евроинтеграционных процессах.

«Признаю честно - оценкам Юрия Саквы и других украинских профессионалов я доверяю гораздо больше, чем оценкам функционеров. И они отличаются кардинально! И это не просто меня пугает - это вгоняет меня в ступор», - написал Кучеренко.

Парламентарий добавил, что такая ситуация складывается и в других секторах экономики.

Ранее страны «Большой семерки» активизировали переговоры об использовании замороженных активов России в качестве «альтернативного источника финансирования» Украины. Переговоры могли активизироваться на фоне наложенного вето в Евросоюзе на выделение помощи Украине, а также ситуации с бюджетом США, где также не согласовали выделение новых средств для киевского режима.