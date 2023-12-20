Опубликованы кадры последствий обрушения шестиэтажки в Петербурге

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Опубликованы кадры с места обрушения шестиэтажного нежилого дома в Санкт-Петербурге.

На видео можно заметить груды лежащего бетона - то, что осталось после обрушения. На месте происшествия работают сотрудники МЧС России.

Напомним, что инцидент произошел в Адмиралтейском районе города, на улице Гороховой, дом 73. На месте случившегося проводятся работы по разбору обрушившихся конструкций. Сведений о пострадавших не поступало.

По информации МЧС РФ, к ликвидации происшествия привлечено 14 единиц техники и 56 человек личного состава от МЧС. От РСЧС - 24 единицы техники и 89 человек личного состава. Почти 30 человек эвакуированы из-за обрушения здания в центре Санкт-Петербурга.