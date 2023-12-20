Шестиэтажка обрушилась в центре Петербурга

© Фото: ГУМЧС России по городу Санкт-Петербургу

Шестиэтажное здание рухнуло в Санкт-Петербурге. ЧП произошло в Адмиралтейском районе города, на улице Гороховая, дом 73.

Как сообщает RT со ссылкой на местный главк МЧС, здание было нежилое и расселено. Информация о происшествии поступила в 02:02 по московскому времени.

«Произошло обрушение шестиэтажного нежилого, расселенного здания», - уточнили местные власти.

Проводятся работы по разбору обрушившихся конструкций. Не уточняется, есть ли пострадавшие в результате падения здания.

Для ликвидации последствий происшествия направили четыре единицы техники и 89 человек от РСЧС и 14 единиц техники и 56 человек личного состава от МЧС.