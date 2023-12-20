Движение по Крымскому мосту временно остановлено
Граждан попросили сохранять спокойствие.
© Фото: Kremlin Pool Global Look Press
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно остановлено. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала об оперативной обстановке на мосту.
Тех, кто сейчас находится на мосту и в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
В полночь сообщалось об отсутствии затруднений в проезде к пунктам досмотра.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов назвал враньем слухи о строительстве туннеля под Крымским мостом. Он отметил, что эта идея рассматривалась ранее, но затем была отправлена в архив.