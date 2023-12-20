Движение по Крымскому мосту временно остановлено

© Фото: Kremlin Pool Global Look Press

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно остановлено. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала об оперативной обстановке на мосту.

Тех, кто сейчас находится на мосту и в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

В полночь сообщалось об отсутствии затруднений в проезде к пунктам досмотра.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов назвал враньем слухи о строительстве туннеля под Крымским мостом. Он отметил, что эта идея рассматривалась ранее, но затем была отправлена в архив.