Израиль проинформировал ХАМАС о готовности к перемирию через посредника в Катаре

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Израиль проинформировал Катар о готовности к недельному перемирию в секторе Газа для освобождения заложников. Об этом сообщает RT.

Прекратить огонь в секторе Газа Израиль готов в обмен на 40 заложников, которых удерживает ХАМАС. Как отмечает издание, соответствующее предложение было направлено руководству ХАМАС через Катар.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился с семьями заложников в Тель-Авиве. Во время встречи он отметил, что два раза отправлял директора «Моссада» в Европу для продвижение процесса освобождения заложников.

Отмечается, что лидер ХАМАС в среду может приехать в Египет для обсуждения возможности новой гуманитарной паузы.

Ранее в ХАМАС сообщили, что обмена пленными не будет, пока Израиль не прекратит агрессию в секторе Газа. После обострения конфликта 7 октября погибло уже более 19 тысяч человек.