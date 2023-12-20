Израиль проинформировал ХАМАС о готовности к перемирию через посредника в Катаре
Израиль проинформировал Катар о готовности к недельному перемирию в секторе Газа для освобождения заложников. Об этом сообщает RT.
Прекратить огонь в секторе Газа Израиль готов в обмен на 40 заложников, которых удерживает ХАМАС. Как отмечает издание, соответствующее предложение было направлено руководству ХАМАС через Катар.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился с семьями заложников в Тель-Авиве. Во время встречи он отметил, что два раза отправлял директора «Моссада» в Европу для продвижение процесса освобождения заложников.
Отмечается, что лидер ХАМАС в среду может приехать в Египет для обсуждения возможности новой гуманитарной паузы.
Ранее в ХАМАС сообщили, что обмена пленными не будет, пока Израиль не прекратит агрессию в секторе Газа. После обострения конфликта 7 октября погибло уже более 19 тысяч человек.