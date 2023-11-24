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Аксенов опроверг слухи о планах строительства туннеля под Крымским мостом

Елизавета Егорова
19:36 24.11.2023
Еще до строительства Крымского моста было обсуждение того, как связать полуостров с остальной Россией. Туннель или даже канатная дорога были одними из вариантов.
Аксенов опроверг слухи о планах строительства туннеля под Крымским мостом
© Фото: Aleksey Nikolskyi Kremlin Pool Globallookpress
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Глава Крыма Сергей Аксенов назвал враньем слухи, распространяемые Washington Post, о планах по строительству подземных туннелей под Крымским мостом.

«Это вранье. Нет таких планов», - сказал Аксенов.

Глава региона отметил, что еще до строительства Крымского моста было несколько вариантов того, как связать полуостров с остальной Россией. Среди них было сооружение туннелей или даже канатной дороги через пролив.

«Но в итоге выбрали оптимальный и наиболее реалистичный вариант - мост. А все другие идеи давно отвергнуты и, так сказать, сданы в архив», - цитирует 360 слова Сергея Аксенова.

Ранее сообщение газеты прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал информацию чушью.

Напомним, что в сообщении Washington Post говорилось о переговорах между российскими и китайскими бизнесменами, близкими к правительству государств. Они якобы обсуждали планы по строительству подводных туннелей.

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