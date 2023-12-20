Бойцы Южной группировки войск уничтожили блиндаж с пехотой и пикап ВСУ под Артемовском

Артиллерия при поддержке БПЛА уничтожила блиндаж и пикап ВСУ.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Российская артиллерия и расчеты БПЛА Южной группировки войск уничтожили блиндаж с пехотой и пикап ВСУ на Артемовском направлении. Кадры предоставили в Минобороны России.

Разведка группировка войск «Южная» получила данные о дислокации сил противника. Для доразведки и уточнения целей оператор БПЛА запустил в небо «птицу». Беспилотник помог определить, что цели находятся на грунтовой дороге.

Затем за дело взялись расчеты 152-миллиметровых гаубиц Д-20. Точными выстрелами блиндаж ВСУ и пикап были уничтожены.

Ранее бойцы «Западной» группировки войск при помощи БПЛА и ПТРК «Фагот» обратили в бегство украинских боевиков. Артиллеристы нанесли удары быстро и точно, не дав противнику возможности одуматься.

Материал подготовили Алина Луговая и Николай Баранов.