БПЛА и ПТРК «Фагот»: как российские бойцы обращают в бегство украинских боевиков

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Российские бойцы в зоне специальной операции ежедневно при помощи дронов выявляют врага. Беспилотники взлетают по несколько раз в сутки, чтобы собрать информацию о противнике. Высокоточные удары артиллеристы наносят строго по команде и исключительно по местам скопления живой силы и техники.

Так, например, бойцы Западной группировки войск при помощи БПЛА нашли наблюдательный пункт боевиков в лесном массиве. Он находится недалеко от российских позиций. Огонь по противнику ведется, в том числе, из ПТРК «Фагот».

«У меня за спиной противотанковая управляемая ракета ПТРК "Фагот", которая предназначена для уничтожения живой силы противника, тяжелой и легкобронированной техники, а также боевых позиций», - рассказывает боец ВС РФ.

Расчет ПТРК «Фагот» работает быстро и четко. Комплекс не подводит и показывает высокую точность. Он не раз, как утверждают российские бойцы, обращал врага в бегство.

Военные отмечают, что «ответка» прилетает все реже и реже. А вот оставлять собственные позиции – у противника уже тенденция, которая ведет к неминуемому провалу.