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СВР рассекретила данные о подготовке сепаратных переговоров гитлеровцев с Западом

Марина Крижановская
04:23 20.12.2023
Одним из рассекреченных СВР документов стала шифротелеграмма советского разведчика в Великобритании о предложениях Геринга Гитлеру и о планах начать переговоры с Западом через Ватикан.
СВР рассекретила данные о подготовке сепаратных переговоров гитлеровцев с Западом
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости
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Во время Великой Отечественной войны советская внешняя разведка добыла значительный объем информации, но одной из главных ее задач было выяснение сведений о тайных переговорах гитлеровской Германии и союзников СССР о возможности заключения перемирия.

В канун Дня сотрудника органов безопасности СВР (Служба внешней разведки России) рассекретила архивные документы о переговорах Третьего рейха с Западом

Советская разведка фиксировала попытки установить неофициальные контакты гитлеровцев с Великобританией и США, таковых было несколько. Одна из таких шифротелеграмм от 5 октября 1942 года, направленная в Центр советским разведчиком в Великобритании Иваном Чичаевым под псевдонимом «Джон», говорила о предложениях Германа Геринга в адрес Гитлера и «планах Германии на будущее Европы».

Он сообщал, что для поисков возможностей переговоров с Лондоном Геринг предложил предоставить самостоятельность европейским странам, но сохранив на них влияние.

«Гитлер отверг этот план полностью. Он решил начать летние наступления на Востоке, имея в виду поздним летом и осенью направить свой удар на Ближний и Средний Восток, одновременно стабилизировав на зиму фронт в России» - указал советский разведчик.

Также Третий рейх планировал использовать возможности Ватикана, чтобы начать переговоры о перемирии с Западом. В частности, в Берлин вызвали занимавшего в то время пост посла Германии в Турции Франца фон Папена. Он должен был подготовить условия для мирных переговоров через папу Римского и католическую организацию.

«По сути он должен был иметь разговор по этому вопросу с венгерским архиепископом, который имеет большое влияние на папу», - уточнил разведчик «Джон» - Иван Чичаев.

Немногим ранее сообщались рассекреченные ФСБ данные о зверствах немецких фашистов в отношении советских граждан. В канун 80-летия Харьковского процесса (19 декабря 1943 года) опубликован приведенный в исполнение приговор Военного трибунала 4-го Украинского фронта над немецко-фашистскими захватчиками, а также самих фашистов.

Их осудили на смертную казнь через повешение. Одним из способов, которым они массово истребляли советских людей, было удушение в специально оборудованных машинах, так называемых «душегубках», «газ-вагенах».

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