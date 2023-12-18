Фашист рассказал, что в газовые «душегубки» умещались по 60-80 харьковчан

Нацисты гитлеровской Германии только в одном Харькове убили свыше 26 тысяч мирных советских граждан через расстрелы, сожжение и удушение в специально оборудованных машинах, так называемых «душегубках».

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На городской площади Харькова 19 декабря 1943 года привели в исполнение приговор Военного трибунала 4-го Украинского фронта над осужденными к смертной казни через повешение немецко-фашистскими захватчиками. Приведенный в исполнение и рассекреченный приговор опубликовал Центр общественных связей ФСБ к 80-летию завершения Харьковского процесса.

«<...> над осужденными к смертной казни через повешение немецко-фашистскими захватчиками Лангхельд Вильгельмом, Риц Гансом, Рецлав Рейнгардом и их пособником - изменником Родине Булановым Михаилом Петровичем, за зверское истребление мирных советских граждан, в том числе женщин, детей и стариков в городе Харькове и Харьковской области», - гласит текст рассекреченного приговора.

В это время на площади находились более 40 тысяч харьковчан, колхозников из близлежащих районов Харьковской области, бойцов и офицеров Красной Армии, советских и зарубежных журналистов. Отмечается, что оглашение и приведение приговора в исполнение народ встретил «с большим удовлетворением, бурными и долго несмолкающими аплодисментами».

В августе и сентябре 1943 года советская контрразведка установила мночисленные факты истребления гитлеровцами мирных советских граждан через удушение в специально оборудованных машинах, так называемых «душегубках».

Число жертв их преступлений через удушение, расстрелы и сожжение только в одном Харькове превысило 26 тысяч человек.

Один из приговоренных к смертной казни - Лойда, служивший в 619-й немецкой разведроте - рассказал на допросе в Смоленске 27 сентября 1943 года подробности убийства мирных граждан.

«<...> Мне приходилось также видеть, как производилась погрузка арестованных советских граждан в специальные автомашины, именуемые эсесовцами "газ-ваген". Эти машины использовались ими для массового истребления советских людей, путем удушения их отработанными газами. Вместительность такой машины от 60 до 80 человек», - дал он показания на допросе.

Лойда добавил, что автомашины находились во дворе, где их рота располагалась вместе с «зондеркомандой СС», а потому у него была возможность ежедневно наблюдать такие преступления.

По его словам, газовые машины почти ежедневно выполняли по два рейса в день, они ходили к рвам, находящимся за городом, «где закапывались трупы». Умерщвление советских людей производилось, главным образом, ранним утром, подытожил немецкий фашист.

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