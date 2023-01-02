Военный комитет НАТО обсудит 18-19 января украинский конфликт

Среди тем двухдневной встречи - конфликт и поддержка НАТО Украины, вызовы в сфере безопасности, военные запасы, военный потенциал и способность НАТО защищать альянс ото всех вызовов.

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Заседание военного комитета НАТО, который является высшим военным органом альянса, пройдет в Брюсселе 18–19 января. Об этом говорится в релизе НАТО.

«Высший военный орган НАТО, военный комитет, соберется лично 18–19 января 2023 года в Брюсселе», - говорится в сообщении.

Среди тем двухдневной встречи - конфликт и поддержка Североатлантическим альянсом Украины, вызовы в сфере безопасности, стоящие перед альянсом, военные запасы, военный потенциал и способность НАТО защищать альянс ото всех вызовов.

Кроме того, комитет обсудит с партнерами по миссии альянса в Косово KFOR (Арменией, Австрией, Финляндией, Ирландией, Молдавией, Швецией, Швейцарией и Украиной) ситуацию на месте.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг оценил возможные сроки завершения украинского конфликта. По мнению главы Североатлантического альянса, украинский конфликт носит затяжной характер.