Представитель МИД указала на Белоруссию, Китай, Венесуэлу, отметив, что Запад испытывает ненависть ко всем, кто создает им конкуренцию и не ломается.

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Россия и Белоруссия могут противостоять усиливающейся агрессии со стороны стран Запада и военной активности стран-соседей многими способами, среди них интеграция обеих стран и внутреннее развитие участников Союзного государства. Об этом в интервью телеканалу «Беларусь 1» рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее мнению, налицо напряжение внутри НАТО и Евросоюза, который она назвала «экономическим придатком» Североатлантического альянса. Если нельзя избежать соседства с этим пространством, добавила она, то можно заняться укреплением «себя изнутри».

«Внутренне напряжение внутри НАТО - тут включаем и Евросоюз, который стал экономическим придатком этого агрессивного менталитета, - будет нарастать. Сделать что-то, что, как волшебная палочка, нас телепортирует от того, чтобы граничить с этим пространством, просто невозможно. Но есть действенная вещь, к которой нужно прибегать, - внутреннее развитие, укрепление себя изнутри», - призвала российский дипломат.

Захарова указала, что агрессивная политика применяется Западом не только по отношению к России. Она обратила внимание на Белоруссию, Китай, Венесуэлу, добавив, что западные страны питают ненависть ко всем, кто создает им конкуренцию и не подчиняется.

«Они будут испытывать такую же ненависть, агрессию в любом случае, когда речь будет идти о конкуренции, не об угрозе. Им никто не угрожал. Они ненавидят все, что создает им конкуренцию, и все, что им не присягает, не подчиняется, что не ломается, когда они давят и пытаются прогнуть под себя», - подытожила представитель МИД.

Как сообщала 18 ноября французская газета Le Monde, Россия выстояла, несмотря на давление Запада, и в экономическом, и в военном плане.

Помимо этого, Россия пережила все последствия конфликта, даже те, которые не прогнозировались и это, по мнению журналистов, стало возможным благодаря адаптации логистических и производственных систем в государстве.