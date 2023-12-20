Экипажи танков Т-80 разгромили наблюдательный пункт и блиндаж ВСУ на Артемовском направлении

Танкисты громят позиции противника как с закрытых огневых позиций по полученным координатам, так и прямой наводкой.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Экипажи Т-80 Южной группировки войск уничтожили наблюдательный пункт и блиндаж ВСУ, в котором находилось до отделения пехоты, на Артемовском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

После выполнения боевой задачи экипаж оперативно совершил откат и покинул огневую позицию, чтобы не дать ВСУ шанс на ответные действия.

В ведомстве отметили, что танковые экипажи ЮВО работают на переднем крае и поддерживают парашютно-десантные и десантно-штурмовые подразделения соединений ВДВ. С корректировкой огня танкистам помогают операторы БПЛА, их же камеры фиксируют попадание в цели.

От экипажей Т-80 не скрыться ни артиллерии с боевой бронированной техники, ни наблюдательным и опорным пунктам с укрывшимися в них боевиками.

Ранее экипажи Т-80БВМ уничтожили бронетехнику ВСУ, не входя в зону поражения, при помощи нового многоканального прицела наводчика «Сосна-У».

Материал подготовили Алина Луговая и Николай Баранов.