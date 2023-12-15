Экипажи Т-80БВМ уничтожили бронетехнику ВСУ, не входя в зону поражения

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Танкисты 29-й общевойсковой армии Восточного военного округа на модернизированных танках Т-80БВМ прицельно уничтожают живую силу и бронетехнику ВСУ, оставаясь за пределами досягаемости для их средств поражения. Об это сообщает Минобороны России.

Экипажи поддерживают огнем штурмовые подразделения, которые действуют на Южно-Донецком направлении.

После модернизации у Т-80БВМ существенно повысилась огневая мощь, защищенность, подвижность и управляемость. Танк оснащен специальными средствами защиты, которые прошли проверку в ходе спецоперации. Они снижают возможность наведения разного высокоточного оружия и прикрывают от ударов барражирующих боеприпасов, бомб, сбрасываемых с квадрокоптеров, и атак FPV-дронов.

«Машина 2022 года. Можно сказать - прямо с завода получили. Характерные отличия - очень быстро набирает скорость, маневренность. Немного доработали машину, защиту на нее повесили: резинки от камикадзе, сетку. Резинки - это моя задумка. Есть штатная динамическая защита и решетки антикумулятивные», - рассказал наводчик-оператор танка Т-80БВМ с позывным «Чебан».

На боевой машине используется стабилизатор вооружения, прибор наблюдения механика-водителя ТВН-5, а также новый многоканальный прицел наводчика «Сосна-У», который с помощью лазерного луча наводит на цель сверхзвуковые ракеты, запускаемые из ствола пушки. Это позволяет Т-80БВМ уничтожать бронированные цели, не входя в их зону поражения.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.