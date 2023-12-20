Президент Чехии Петр Павел заявил о неудаче украинского контрнаступления
Президент Чехии Петр Павел расценил украинское контрнаступление как неудачу. Об этом он сообщил в интервью французской газете Monde, отметив, что результаты действий ВСУ оказались весьма незначительны.
«Контрнаступление не дало ожидаемых результатов… На фронте больше нет значительных изменений, фиксируются большие потери в людях и технике, но мало прогресса», - приводит его слова РИА Новости.
Как подчеркнул Петр Павел, наиболее разумно для Киева было бы сосредоточиться на обороне и прекратить попытки наступления. Он также отметил, что не стоит недооценивать возможности и ресурсы РФ.
Ранее о неудаче контрнаступления высказался секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он заявил, что надежды СНБО не оправдались, а нынешняя ситуация на линии боевого соприкосновения очень сложная.