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В СНБО рассказали о несбывшихся надеждах на контрнаступление ВСУ

Игнат Далакян
10:41 12.12.2023
По словам главы СНБО Украины Данилова, методички НАТО не работают.
В СНБО рассказали о несбывшихся надеждах на контрнаступление ВСУ
© Фото: Ashley Chan, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Надежды, которые Киев возлагал на контрнаступление, не оправдались, а военные методички Североатлантического альянса не работают. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«Надежды были, но они не оправдались», - сказал он в интервью BBC.

По словам секретаря СНБО, ситуация на линии боевого соприкосновения очень сложная, а старые натовские учебники по ведению войны необходимо «отправить обратно в архивы».

Излишний оптимизм Киева является ошибкой, добавил он. Данилов при этом заявил, что задержка помощи Украине в Соединенных Штатах не является трагедией. Он надеется, что хоть какое-то финансирование обязательно поступит Киеву.

Ранее о том, что Украина не добилась результатов в летнем контрнаступлении, заявил Владимир Зеленский. Он сказал, что Киев не получил всего необходимого оружия от союзников.

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