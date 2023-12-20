Бойцы ЦВО подорвали стену, штурмуя здание в рамках тренировки в зоне СВО

В рамках сценария тренировки российские бойцы разминировали местность и проложили дорогу, так как условный противник подорвал мосты.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Российские военнослужащие завершили тренировку по штурму здания в зоне СВО. Условный противник держал оборону, а инженерно-штурмовое подразделение ЦВО отработало сценарий боевого выезда. Одни бойцы занимались разминированием местности, а другие прокладывали дорогу, так как условный противник подорвал мосты.

По сценарию в коридоре вел огонь вражеский пулеметчик, и идти туда было опасно. Поэтому саперы сделали проход в стане, то есть подорвали ее. После этого штурмовая группа смогла следовать дальше. Такой прием обладает эффектом неожиданности и облегчает штурмовой группе дальнейшее продвижение.

«Это безопаснее в какой-то мере. Здесь, в коридоре, везде пули, огонь, постоянная стрельба, накаты. Этим проходом мы вводим противника в заблуждение, опережаем его своей мощью, внезапностью и настигаем», - объяснил военнослужащий с позывным «Иртыш».

Саперы под прикрытием мотострелкового подразделения и БТР прощупывают почву. Миноискатель подает сигнал: под снегом что-то есть. обнаруженную группу мин решено уничтожить подрывным снарядом на месте. Именно так во время боевого выезда в зоне СВО группа разминировала дорогу, ведущую к переправе. Там находилась наша техника и бойцы - ждали эвакуации.

Военные инженеры прокладывают дорогу для наших бойцов. Условный противник при отступлении подорвал мосты и продолжает бить по нашей технике. У расчета есть всего 12 минут на развертывание. Боевая машина проходит на другую сторону. Каждый шаг военные инженеры привыкли просчитывать до мелочей.

Подробнее о тренировке наших саперов и инженеров смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Елены Сивонен.

Ранее сапер с позывным «Саныч» рассказал, какие ловушки оставляют за собой украинские боевики. Он отметил, что все найденные вражеские боеприпасы уничтожаются, чтобы избежать «сюрпризов».