В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Бойцы ЦВО подорвали стену, штурмуя здание в рамках тренировки в зоне СВО

Анастасия Бобылева
Алина Пчелинцева
22:38 20.12.2023
В рамках сценария тренировки российские бойцы разминировали местность и проложили дорогу, так как условный противник подорвал мосты.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Российские военнослужащие завершили тренировку по штурму здания в зоне СВО. Условный противник держал оборону, а инженерно-штурмовое подразделение ЦВО отработало сценарий боевого выезда. Одни бойцы занимались разминированием местности, а другие прокладывали дорогу, так как условный противник подорвал мосты.

По сценарию в коридоре вел огонь вражеский пулеметчик, и идти туда было опасно. Поэтому саперы сделали проход в стане, то есть подорвали ее. После этого штурмовая группа смогла следовать дальше. Такой прием обладает эффектом неожиданности и облегчает штурмовой группе дальнейшее продвижение.

«Это безопаснее в какой-то мере. Здесь, в коридоре, везде пули, огонь, постоянная стрельба, накаты. Этим проходом мы вводим противника в заблуждение, опережаем его своей мощью, внезапностью и настигаем», - объяснил военнослужащий с позывным «Иртыш».

Саперы под прикрытием мотострелкового подразделения и БТР прощупывают почву. Миноискатель подает сигнал: под снегом что-то есть. обнаруженную группу мин решено уничтожить подрывным снарядом на месте. Именно так во время боевого выезда в зоне СВО  группа разминировала дорогу, ведущую к переправе. Там находилась наша техника и бойцы - ждали эвакуации.

Военные инженеры прокладывают дорогу для наших бойцов. Условный противник при отступлении подорвал мосты и продолжает бить по нашей технике. У расчета есть всего 12 минут на развертывание. Боевая машина проходит на другую сторону. Каждый шаг военные инженеры привыкли просчитывать до мелочей.

Подробнее о тренировке наших саперов и инженеров смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Елены Сивонен.

Ранее сапер с позывным «Саныч» рассказал, какие ловушки оставляют за собой украинские боевики. Он отметил, что все найденные вражеские боеприпасы уничтожаются, чтобы избежать «сюрпризов».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:15 В стране и мире
Жителей Петербурга обязали носить маски на массовых мероприятиях с 20 декабря
15:33 Спорт
РФС отказался от идеи перехода в Азиатскую конфедерацию футбола
14:49 В стране и мире
Боррель признал, что при всех его стараниях не все в ЕС видят в России угрозу
14:07 В стране и мире
Собянин сообщил о планах расширить МЦД до Калуги, Тулы и Твери
13:28 В стране и мире
Видео
Во Владивосток вернулись корабли ТОФ после двухмесячного дальнего похода
Популярное
Видео
Путин заявил, что Россия не могла позволить США «чавкать» исконно российскими землями
Видео
Малышка-панда из Московского зоопарка сделала свои первые шаги
Институт имени Пушкина признал «нейросеть» словом 2023 года
Путин признался, что в нулевых был наивным человеком
Жители Воронежа подписали горы снега фамилией мэра города Кстенина
Видео
Зюганов предложил «выпороть» тех, кто дал Путину выйти на мороз без шапки
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.