Сапер «Саныч» рассказал, какие минные ловушки оставляют боевики ВСУ

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Минобороны России опубликовало кадры работы инженерно-саперного подразделения «Южной» группировки войск по созданию проходов в зданиях, обеспечивающих скрытное передвижение штурмовых групп ВС РФ на Артемовском направлении.

Основная задача саперов-инженеров состоит в разведке маршрутов, по которым предстоит выдвинуться штурмовым группам, на наличие мин-ловушек противника. Чаще всего их находят в подвалах зданий, но и на тропах хватает, как говорят саперы, «сюрпризов».

«Сначала мы должны пройти, потом за нами идет пехота. Пока мы не проверим какой-то участок дороги либо тропу, пехоте бесполезно туда идти», - рассказал сапер с позывным «Саныч».

Сапер рассказывает, что когда их подразделение только пришло на позицию, то было больше работы по прикрытию наших бойцов от прорывов, а сейчас больше приходится заниматься разминированием. Все боеприпасы ВСУ, которые находят саперы, уничтожаются: враг может оставлять ловушки.

«Находили их снаряды, противопехотные и противотанковые, в подвалах зданий. Большая их часть западного производства. Все это выносилось и уничтожалось на месте. Ловушки делают и из магазинов - у таких в смотровом окне не будет видно патрона, потому что какую-то часть будет занимать взрывчатка», - объяснил «Саныч».

Саперы в основном работают «по-серому», то есть ранним утром или ночью, чтобы их передвижение было не так заметно. Чтобы укрываться от дронов и беспилотников, подразделение использует развалины и здания, где проделывает свои собственные проходы направленным взрывом.

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.