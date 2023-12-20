Психологические уловки и убеждение: почему в РАН астрологию признали лженаукой

Член Комиссии РАН по борьбе с лженаукой Соколов предложил астрологам сменить профессию и заняться психологией, журналистикой или уйти в фастфуд.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Российская Академия Наук официально признала астрологию лженаукой. Ученые опубликовали меморандум, в котором советуют не полагаться на услуги астрологов при принятии важных решений. Их предсказания не выдержали научных проверок. А на клиентов производят впечатление не факты, а психологические уловки.

Академики даже предлагают астрологам возможные альтернативные сферы, в которых те могли бы себя применить, и профессии, наиболее подходящие для звездочетов. Член Комиссии РАН по борьбе с лженаукой Александр Соколов посоветовал астрологам заняться психологией, журналистикой или уйти в фастфуд.

«Наверняка в области шоу-бизнеса. Каких-то профессий, в которых нужно убеждать людей. Уж убеждать астрологи умеют. Возможно, кто-то из них захочет получить психотерапевтическое, психологическое образование <...> Любая профессия. Журналистика, фастфуд», - сказал Соколов.

Одна из главных задач меморандума, подчеркивают в комиссии по борьбе с лженаукой, снизить градус серьезного отношения к астрологии и, конечно, уберечь слишком впечатлительных сограждан от пустых трат, порой довольно внушительных.

Кроме того, речь и о прямых угрозах жизни. Прежде всего это касается предсказаний, связанных с медицинскими вопросами, прогнозами о ходе лечения и сроках выздоровления людей. Ученые-астрономы заявляют - гадание по звездам и магические практики, связанные с движением небесных тел, уже несколько веков как научная дисциплина не воспринимается.

Подробнее про увлечение гороскопами Рональда Рейгана и про мнение самих астрологов по поводу меморандума РАН смотрите в сюжете Анатолия Бородкина.

Ранее шведские ученые выявили, что в астрологию чаще всего верят люди с нарциссизмом. Также, по их заявлениям, доверие к гороскопам проявляют люди с более низким интеллектом.