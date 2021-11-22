Ученые выяснили, что в гороскопы верят люди с нарциссизмом и низким интеллектом

Шведские ученые выяснили, что в астрологию, как правило, верят люди с нарциссизмом. Кроме того, доверие к гороскопам проявляют люди с более низким интеллектом.

Статистика показала, что в вопросе веры в астрологию есть половая и возрастная взаимосвязи. Пожилые люди и женщины, говорится в публикации Psych News Daily, больше склонны доверять астрологическим прогнозам.

В общей сложности специалисты опросили 264 человека, большее число из которых составили женщины от 25 до 34 лет. Они прошли несколько тестов на личностные качества, заполнили две анкеты и выполнили небольшой тест на интеллект. Одна из анкет помогла выявить уровень нарциссизма у человека, а вторая - степень веры в гороскопы.

Взаимосвязь между астрологией и нарциссизмом можно объяснить «объединяющим их эгоцентричным мировоззрением», считают ученые. Более того, людей может подпитывать нереалистичное ощущение собственного превосходства над остальными, которое транслирует, по словам специалистов, позитивный язык предсказаний звезд.

Ранее жители столичного региона в ночь с 29 на 30 июля могли увидеть мощный метеорный поток Южные дельта-Аквариды. В то время в небе можно было наблюдать до 16 метеоров в час.