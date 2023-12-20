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Артиллеристы-казаки показали, как наносят удары по позициям врага в зоне СВО

Елена Сивонен
Никита Черненко
08:57 20.12.2023
Артиллеристы днем и ночью поражают боевиков ВСУ точными залпами гаубицы.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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На Купянском направлении СВО в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области войска группировки «Запад» нанесли огневое поражение подразделениям 115-й механизированной бригады ВСУ. Основной урон противнику здесь наносят наши артиллеристы. Некоторые расчеты практически полностью сформированы из казаков.

Командир орудия родом из Брянской области. Он полгода в зоне спецоперации. Позывной себе выбрал - Медведь. А «берлогой» он называет блиндаж, который находится под землей, рядом с огневой позицией, в трех метрах от замаскированной гаубицы Д-30. У себя в Брянске Медведь - казачий атаман. И сюда отправился со своим войском - во взводе много его казаков. Все сразу подписали контракт. Медведь - сильный и опытный предводитель. Но, получая письма от детей, едва сдерживает слезы.

 «Некоторые дети пишут такие слова, от которых просто слезы наворачиваются, потому что у самих дети, внуки. Я вот дедушкой стал. Поэтому мы здесь и находимся, чтобы нашим детям, нашим внукам не пришлось идти по нашему сложному пути, пусть только по нашему хорошему пути в мирной жизни», - рассказал заместитель командира взвода и командир орудия с позывным Медведь.

«Наташа» - так в честь супруги командира зовут эту 122-миллиметровую гаубицу - не подводит. Бьет без промаха. Снаряды осколочно-фугасные, один за другим летят на дальность более пяти километров. Как раз туда, где замечено скопление боевиков. Следом - в дзот с пулеметом. Так артиллеристы «Западной» группировки войск успешно поражают цели на Купянском направлении. И без отдыха в круглосуточном режиме продолжают свою работу. Выполнение задач, как говорит командир орудия, и ему вторят все, до полной победы!

Подробнее смотрите в сюжете Елены Сивонен для телеканала «Звезда».

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