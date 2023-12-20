На Алтае приняли закон, разрешающий усыплять бездомных собак

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В Республике Алтай власти официально разрешили усыплять бездомных собак. Теперь животное может быть подвергнуто эвтаназии, если оно проявляло агрессию или причинило вред здоровью человека. Так же под новые правила подпадают «не востребованные животные без владельцев», говорится на официальном сайте Государственного Собрания Республики.

«...перечень государственных полномочий Республики Алтай <...> дополнить полномочиями по: <...> умерщвлению животных без владельцев, проявляющих немотивированную агрессивность, либо причинивших вред здоровью или жизни человека», - написано в сообщении.

Закон был принят для обеспечения безопасности региона: на Алтае из-за бездомных собак пострадали более двух тысяч человек с 2020 года. Данные приводятся в преамбуле к документу.

За закон высказались 30 из 36 депутатов Собрания, двое были против, трое воздержались, а один человек не проголосовал.

Несколькими днями ранее в Новом Уренгое после нападения стаи собак в больнице оказалась школьница. Животные повалили ребенка на снег и начали раздирать ее со всех сторон. По словам матери ребенка, у школьницы травмы на икрах, бедрах, голове и руках.