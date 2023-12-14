В Новом Уренгое стая собак едва не разорвала девочку во дворе ее дома

Школьница призналась, что в один момент потеряла сознание - не могла двигаться и кричать.

© Видео: alekseenkonatalia, VK © Фото: alekseenkonatalia, VK

В Новом Уренгое собаки набросились на девочку. Момент нападения бродячих животных на ребенка попал на камеры наблюдения.

Все произошло 13 декабря. Судя по кадрам, четыре собаки резко бросились на школьницу и повалили ее на снег, а затем начали раздирать ее со всех сторон. В результате девочка с большим количеством ран попала в больницу.

«Я на несколько секунд даже отключилась, не могла двигаться и кричать тоже», - рассказала пострадавшая «360».

Школьница объяснила, что на ее крики на помощь прибежала женщина, которая отогнала агрессивных псов.

Мать ребенка Ксения описала вечер происшествия: девочка пришла домой в порванной одежде, у нее были травмы на икрах, бедрах, руках и голове.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности, прокуратура начала проверку.