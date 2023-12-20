Горемыкин сообщил об увеличении числа военных учебных центров в России до 128

Виктор Горемыкин на заседании Общественного совета сообщил, что количество военных учебных центров при гражданских вузах увеличилось до 128, также в ходе мероприятия он вручил отличившимся в СВО бойцам награды.

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Замминистра обороны РФ Виктор Горемыкин рассказал, что за 2023 год количество военных учебных центров при гражданских вузах в России увеличилось до 128. Он заявил об этом на пленарном заседании Общественного совета при Минобороны. Ранее на расширенном заседании Общественный совет подвел итоги деятельности Вооруженных Сил страны за последний год.

«Сегодня по программам профессиональной военной подготовке в них обучаются 64,5 тысячи студентов. В следующем году сосредоточимся на повышении эффективности взаимодействия органов государственной власти и общественных организаций в вопросах всестороннего обеспечения специальной военной операции, реабилитации военнослужащих и добровольцев, социальной поддержки участников боевых действий и членов их семей, широкого освещения подвигов наших бойцов», - перечислил Горемыкин.

Также во время заседания он представил новых членов Общественного совета. В орган вошли митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, директор Института здоровья Республики Татарстан Искандар Валитов, публицист Международного информационного агентства «Россия сегодня», председатель президиума коллегии адвокатов Александр Грибаков и колумнист Международного информационного агентства «Россия сегодня» Тимофей Сергейцев.