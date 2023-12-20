Армия Армия Армия

Горемыкин сообщил об увеличении числа военных учебных центров в России до 128

20:21 20.12.2023
Виктор Горемыкин на заседании Общественного совета сообщил, что количество военных учебных центров при гражданских вузах увеличилось до 128, также в ходе мероприятия он вручил отличившимся в СВО бойцам награды.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Замминистра обороны РФ Виктор Горемыкин рассказал, что за 2023 год количество военных учебных центров при гражданских вузах в России увеличилось до 128. Он заявил об этом на пленарном заседании Общественного совета при Минобороны. Ранее на расширенном заседании Общественный совет подвел итоги деятельности Вооруженных Сил страны за последний год.

«Сегодня по программам профессиональной военной подготовке в них обучаются 64,5 тысячи студентов. В следующем году сосредоточимся на повышении эффективности взаимодействия органов государственной власти и общественных организаций в вопросах всестороннего обеспечения специальной военной операции, реабилитации военнослужащих и добровольцев, социальной поддержки участников боевых действий и членов их семей, широкого освещения подвигов наших бойцов», - перечислил Горемыкин.

Также во время заседания он представил новых членов Общественного совета. В орган вошли митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, директор Института здоровья Республики Татарстан Искандар Валитов, публицист Международного информационного агентства «Россия сегодня», председатель президиума коллегии адвокатов Александр Грибаков и колумнист Международного информационного агентства «Россия сегодня» Тимофей Сергейцев.

© Минобороны России

Помимо этого, в ходе заседания состоялось награждение бойцов, проявивших мужество  и героизм при выполнении задач в зоне спецоперации. Горемыкин вручил военнослужащим государственные награды, в том числе Георгиевский Крест IV степени, медаль Суворова, медаль «За спасение погибавших». Также ведомственные награды были вручены членам Общественного совета при МО РФ.

© Минобороны России

Ранее Виктор Горемыкин наградил медалями «За отвагу», «За спасение погибавших» и «За боевые отличия» бойцов ЗВО. Мероприятие было проведено неподалеку от передовой, чтобы после него военнослужащие смогли оперативно вернуться к своим товарищам на позиции.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:15 В стране и мире
Жителей Петербурга обязали носить маски на массовых мероприятиях с 20 декабря
15:33 Спорт
РФС отказался от идеи перехода в Азиатскую конфедерацию футбола
14:49 В стране и мире
Боррель признал, что при всех его стараниях не все в ЕС видят в России угрозу
14:07 В стране и мире
Собянин сообщил о планах расширить МЦД до Калуги, Тулы и Твери
13:28 В стране и мире
Видео
Во Владивосток вернулись корабли ТОФ после двухмесячного дальнего похода
Популярное
Видео
Путин заявил, что Россия не могла позволить США «чавкать» исконно российскими землями
Видео
Малышка-панда из Московского зоопарка сделала свои первые шаги
Институт имени Пушкина признал «нейросеть» словом 2023 года
Путин признался, что в нулевых был наивным человеком
Жители Воронежа подписали горы снега фамилией мэра города Кстенина
Видео
Зюганов предложил «выпороть» тех, кто дал Путину выйти на мороз без шапки
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.